Англія

Футболіст висловився про свою гру за Ман Юнайтед.

Нападник Ан-Нассра та збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував свій період гри за Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед? Перебуваючи на вершині гори, ми часто не бачимо того, що внизу. Я пройшов через поганий етап своєї кар'єри, у мене немає проблем це визнати.

Але життя продовжується. Я зрозумів, хто справжні друзі в ту важку хвилину", — цитує Роналду Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що у кінці 2022 року, після скандального інтерв'ю Роналду Пірсу Моргану, Манчестер Юнайтед розірвав контракт із португальцем.

Раніше Роналду прокоментував виклик до збірної Португалії на матчі відбору до Євро-2024.