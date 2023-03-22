Футболіст вже приєднався до національної команди.
Кріштіану Роналду, Getty Images
22 березня 2023, 16:52
Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував виклик до збірної Португалії на матчі відбору до Євро-2024.
"Дуже радий повернутися до нашої збірної і знову представляти Португалію!", — написав суперзірка футболу у своєму Twitter.
Збірна Португалії у кваліфікації до чемпіонату Європи зіграє проти Ліхтенштейну (23 березня), та Люксембургу (26 березня).
Нагадаємо, що після чемпіонату світу-2022 у Катарі в збірної Португалії змінився головний тренер. Замість Фернанду Сантуша команду очолив Роберто Мартінес.