Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст вже приєднався до національної команди.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував виклик до збірної Португалії на матчі відбору до Євро-2024.

"Дуже радий повернутися до нашої збірної і знову представляти Португалію!", — написав суперзірка футболу у своєму Twitter.

Muito feliz por voltar à nossa seleção e poder representar novamente Portugal!🇵🇹🙌🏼 pic.twitter.com/TuVSZ4D8as — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2023

Збірна Португалії у кваліфікації до чемпіонату Європи зіграє проти Ліхтенштейну (23 березня), та Люксембургу (26 березня).

Нагадаємо, що після чемпіонату світу-2022 у Катарі в збірної Португалії змінився головний тренер. Замість Фернанду Сантуша команду очолив Роберто Мартінес.