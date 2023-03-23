Англія

"Шпори" визначилися із заміною Антоніо Конте.

Антоніо Конте залишить Тоттенгем – це станеться протягом сезону, або наступного літа.

У такому разі до кінця сезону лондонську команду може очолити Раян Мейсон, який входить до тренерського штабу італійця.

Як повноцінна заміна Конте "шпори" розглядають Рубена Аморіма – тренера лісабонського Спортінга, він є першим вибором керівництва Тоттенгема.

Його клаусула становить 20 мільйонів євро, але після завершення сезону знизиться до 15 мільйонів.

Зазначимо, що після 28 турів АПЛ Тоттенгем посідає четверте місце в АПЛ.