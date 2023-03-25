Англія

Англійці все ніяк не можуть віднайти потрібного їм форварда.

Англійський Вест Гем у поточному сезоні витратив майже 70 млн євро на придбання гравців ланки атаки, проте це все одно не дозволило команді Девіда Моєса забезпечити собі місця бодай у першій половині турнірної таблиці Прем’єр-ліги.

Саме тому "залізні" вже зараз почали планувати для себе майбутнє трансферне вікно, яке знову буде проходити для них у контексті пошуку нових форвардів.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, англійці наразі цікавляться забивним нападником бременського Вердера Нікласом Фюллькругом, який несподівано увірвався до лав національної збірної під час чемпіонату світу-2022 в Катарі.

У поточному сезоні 30-річний виконавець забезпечив собі вже 15 голів та шість гольових передач у 26 матчах, тоді як його чинний контракт буде дійсним до 2025 року.

Портал Transfermarkt оцінив Фюллькруга в 10 млн євро.