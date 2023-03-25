Українець розповів про спілкуванні зі співвітчизником.
Михайло Мудрик - Getty Images
25 березня 2023, 13:28
Михайло Мудрик розповів про жарти з Зінченко й відповів на питання про кольор Лондона — цитує гравця Фабріціо Романо.
"З Зінченком ми часто жартуємо про Арсенал, Челсі, якого кольору Лондон. Але він мені подобається, він дуже смішний і дуже добрий.
Ми завжди разом проводимо час у позитивному ключі. Якого кольору Лондон — синього".
Наразі українець разом з командою готується до відбіркового матчу континентальної першості у столиці Англії.