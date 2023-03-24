Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Ротаня провела чергове тренування.

Збірна України продовжує процес підготовки до матчу другого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2024.

Ранок у таборі збірної України розпочався з привітань. Півзахисник Віктор Циганков цього тижня став батьком, тож збірники привітали його з народженням первістка, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Наступного дня після контрольної гри у збірної було відновлювальне тренування. Після тактичної роботи тренери запропонували підопічним емоційно-відновлювальні вправи.

Усю команду було розділено на чотири групи по шість гравців, які змагалися між собою у швидкості проходження етапів своєрідної естафети.

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.