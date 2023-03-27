Англія

Фахівець залишив свою посаду.

Лондонський Тоттенгем офіційно оголосив, що головний тренер Антоніо Конте залишає свою посаду. Фахівець та клуб за згодою сторін розірвали діючий контракт.

"Ми досягли кваліфікації Ліги чемпіонів у перший сезон Антоніо в клубі. Ми дякуємо Антоніо за його внесок і бажаємо йому успіхів у майбутньому", — повідомляє клуб.

Крістіан Стелліні обійме команду виконуючого обов'язки головного тренера до кінця сезону. Райан Мейсон буде виступати у ролі помічника Стелліні.

"У нас залишилося 10 ігор Прем'єр-ліги, і ми боремося за місце в Лізі чемпіонів. Нам усім потрібно об’єднатися. Кожен має активізуватися, щоб забезпечити якомога вищий результат для нашого rлубу та чудових, відданих уболівальників", — сказав голова правління клубу Деніел Леві.

Нагадаємо, що Конте очолив Тоттенгем у листопаді 2021 року. Під його керівництвом "шпори" здобули 41 перемогу, 12 разів зіграли внічию та 23 матчі програли.