Фахівець залишив свою посаду.
Антоніо Конте, Getty Images
27 березня 2023, 00:35
Лондонський Тоттенгем офіційно оголосив, що головний тренер Антоніо Конте залишає свою посаду. Фахівець та клуб за згодою сторін розірвали діючий контракт.
"Ми досягли кваліфікації Ліги чемпіонів у перший сезон Антоніо в клубі. Ми дякуємо Антоніо за його внесок і бажаємо йому успіхів у майбутньому", — повідомляє клуб.
Крістіан Стелліні обійме команду виконуючого обов'язки головного тренера до кінця сезону. Райан Мейсон буде виступати у ролі помічника Стелліні.
"У нас залишилося 10 ігор Прем'єр-ліги, і ми боремося за місце в Лізі чемпіонів. Нам усім потрібно об’єднатися. Кожен має активізуватися, щоб забезпечити якомога вищий результат для нашого rлубу та чудових, відданих уболівальників", — сказав голова правління клубу Деніел Леві.
Нагадаємо, що Конте очолив Тоттенгем у листопаді 2021 року. Під його керівництвом "шпори" здобули 41 перемогу, 12 разів зіграли внічию та 23 матчі програли.