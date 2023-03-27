Проте перехід не відбувся за бажанням хавбека.
Ніколо Ровелла, Getty Images
27 березня 2023, 12:29
Челсі взимку намагався придбати Ніколо Ровеллі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
21-річний футболіст виступає за Монцу цього сезону, а права на нього належать Ювентусу.
Лондонський клуб хотів викупити 21-річного італійця, проте перехід не відбувся, бо Ровелла вирішив залишитися в Монці. Він не вважав трансфер у Челсі хорошим варіантом для продовження кар'єри.
Цього сезону Ровелла провів 17 матчів у Серії А і не відзначився результативними діями.