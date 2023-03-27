Футболіст може змінити спортивне громадянство.
Аарон Ван-Біссака, Getty Images
27 березня 2023, 15:22
Захисника Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Біссаку можуть заграти за збірну Демократичної Республіки Конго. Про це пише Leopard Leader Foot.
Футболіст виступав у складі юнацької збірної ДР Конго U-20, але після викликався у молодіжну збірну Англії.
Наразі головний тренер команди Гарет Саутгейт не бачить Ван-Біссаку у складі основної збірної, тому для Аарона це може стати аргументом.
Головний тренер африканської команди Себастьян Дезабр вже розмовляв з родичами гравця МЮ, переконуючи його змінити спортивне громадянство.
Якщо футболіст погодиться, то може допомогти ДК Конго на Кубку африканських націй 2024 року.