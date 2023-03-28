Англія

У січні англійському універсалу виповнилося 37 років, але керманич "червоних" хоче, щоб той залишився у клубі.

Нинішній контракт досвідченого півзахисника Джеймса Мілнера з Ліверпулем закінчується наприкінці поточного сезону, але мерсісайдський клуб поки не розпочинав переговори з футболістом щодо продовження угоди. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, головний тренер "червоних" Юрген Клопп планує певну перебудову лінії півзахисту наступного літа, але хоче, щоб 37-річний англієць залишився в Ліверпулі і продовжив контракт.

Німецький фахівець цінує досвід, універсальність та лідерство віце-капітана своєї команди, тож хотів би, щоб він залишився на Енфілді.

Сам Мілнер не планує завершувати кар'єру і готовий продовжити виступи у Ліверпулі, за який у поточному сезоні він провів 32 матчі у всіх турнірах (1097 хвилин), у яких він відзначився двома результативними передачами та заробив два попередження.