Англія

Футболіст повернеться до Арсеналу незабаром.

Півзахисник лондонського Арсеналу Томас Парті травмувався на тренування збірної Гани.

У неділю, 26 березня, збірна Гани проводила тренування перед матчем відбору до КАН проти Анголи. Тоді Парті відчув біль у нозі, через який хоч і потрапив до заявки на гру, проте на поле не з'явився.

"У Томаса є невеликі проблеми. Ми вважали, що це занадто великий ризик — випустити його на поле", — сказав головний тренер збірної Гани Кріс Хаутон.

Арсенал очікує, що півзахисник повернеться у Лондон незабаром, де лікарі клубу проведуть гравцю додаткове обстеження.

Джерела, близькі до Парті, наполягають, що це не проблема підколінного сухожилля, і вважають, що він повинен бути в порядку для суботньої гри проти Лідсу.