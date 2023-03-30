Краще за українця оцінили тільки Сака, Едегора, Парті та Мартінеллі.
Олександр Зінченко, getty images
30 березня 2023, 00:29
Авторитетне футбольне видання Goal оцінило рівень виступів футболістів лондонського Арсеналу в нинішньому сезоні-2022/23, в якому "каноніри" досягли помітного прогресу та наразі ведуть безпосередню боротьбу за чемпіонський титул АПЛ.
Центральний півзахисник і капітан національної збірної України Олександр Зінченко, який приєднався до команди Мікеля Артети минулого літа з Манчестер Сіті на роль "хибного" лівого захисника, потрапив до топ-5 найкращих гравців Арсеналу поточної кампанії за версією видання.
26-річний українець розташувався на п'ятому рядку цього рейтингу з оцінкою 8/10, поступившись лише лівому вінгеру Габріелу Мартінеллі, опорному півзахиснику Томасу Парті, капітану та плеймейкеру Мартіну Едегору, а також правому вінгеру Букайо Сака.
"Яке підписання! Прихід Зінченка з Манчестер Сіті цього сезону змінив Арсенал з тактичної точки зору. Він привносить так багато в команду не тільки на полі, але й поза ним, де він став справжнім лідером.
Його виступи у великих іграх, таких як на виїзді з Тоттенгемом і вдома з Манчестер Юнайтед, були просто феноменального рівня", — таку рецензію грі Зінченка дало видання Goal.
Рейтинг гравців Арсеналу в сезоні-2022/23 за версією Goal:
1. Букайо Сака 9/10
2. Мартін Едегор 9/10
3. Томас Парті 9/10
4. Габріел Мартінеллі 9/10
5. Олександр Зінченко 8/10
6. Габріел Магальяйнс 8/10
7. Вільям Саліба 8/10
8. Леандро Троссард 8/10
9. Граніт Джака 8/10
10. Бен Уайт 8/10
11. Аарон Рамсдейл 8/10
12. Габріел Жезус 7/10
13. Едді Нкетіа 7/10
14. Такехіро Томіясу 6/10
15. Ріс Нельсон 6/10
16. Жоржиньо 6/10
17. Фабіу Вієйра 6/10
18. Кіран Тірні 6/10
19. Роб Голдінг 5/10
20. Метт Тернер 5/10
21. Мохамед Ельнені 5/10
22. Еміль Сміт-Роу 4/10
23. Якуб Ківьор 4/10
Нагадаємо, що за підсумками 28 турів лондонський Арсенал є лідером турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги, маючи над Манчестер Сіті перевагу у вісім очок. При цьому варто зазначити, що "містяни" мають один матч у запасі.