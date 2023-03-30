Англія

Краще за українця оцінили тільки Сака, Едегора, Парті та Мартінеллі.

Авторитетне футбольне видання Goal оцінило рівень виступів футболістів лондонського Арсеналу в нинішньому сезоні-2022/23, в якому "каноніри" досягли помітного прогресу та наразі ведуть безпосередню боротьбу за чемпіонський титул АПЛ.

Центральний півзахисник і капітан національної збірної України Олександр Зінченко, який приєднався до команди Мікеля Артети минулого літа з Манчестер Сіті на роль "хибного" лівого захисника, потрапив до топ-5 найкращих гравців Арсеналу поточної кампанії за версією видання.

26-річний українець розташувався на п'ятому рядку цього рейтингу з оцінкою 8/10, поступившись лише лівому вінгеру Габріелу Мартінеллі, опорному півзахиснику Томасу Парті, капітану та плеймейкеру Мартіну Едегору, а також правому вінгеру Букайо Сака.

"Яке підписання! Прихід Зінченка з Манчестер Сіті цього сезону змінив Арсенал з тактичної точки зору. Він привносить так багато в команду не тільки на полі, але й поза ним, де він став справжнім лідером.

Його виступи у великих іграх, таких як на виїзді з Тоттенгемом і вдома з Манчестер Юнайтед, були просто феноменального рівня", — таку рецензію грі Зінченка дало видання Goal.

Рейтинг гравців Арсеналу в сезоні-2022/23 за версією Goal:

1. Букайо Сака 9/10

2. Мартін Едегор 9/10

3. Томас Парті 9/10

4. Габріел Мартінеллі 9/10

5. Олександр Зінченко 8/10

6. Габріел Магальяйнс 8/10

7. Вільям Саліба 8/10

8. Леандро Троссард 8/10

9. Граніт Джака 8/10

10. Бен Уайт 8/10

11. Аарон Рамсдейл 8/10

12. Габріел Жезус 7/10

13. Едді Нкетіа 7/10

14. Такехіро Томіясу 6/10

15. Ріс Нельсон 6/10

16. Жоржиньо 6/10

17. Фабіу Вієйра 6/10

18. Кіран Тірні 6/10

19. Роб Голдінг 5/10

20. Метт Тернер 5/10

21. Мохамед Ельнені 5/10

22. Еміль Сміт-Роу 4/10

23. Якуб Ківьор 4/10

Нагадаємо, що за підсумками 28 турів лондонський Арсенал є лідером турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги, маючи над Манчестер Сіті перевагу у вісім очок. При цьому варто зазначити, що "містяни" мають один матч у запасі.