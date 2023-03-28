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Українця в черговий раз високо оцінили.

Авторитетне видання The Athletic склало збірну найкращих футболістів, які мають європейське громадянство.

В цьому складі знайшлось місце для захисника Арсеналу та збірної України Олександра Зінченка.

Склад збірної Європи: Доннарумма (Італія) — Канселу (Португалія), Ван Дейк (Нідерланди), Гвардіол (Хорватія), Зінченко (Україна) — Де Брюйне (Бельгія), Родрі (Іспанія), Мусіала (Німеччина) — Сака (Англія), Голанд (Норвегія), Мбаппе (Франція)

Цього сезону Олександр провів 26 поєдинків на клубному рівні, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко — найкращий лівий захисник на даний момент за версією FourFourTwo.