Англія

Керманич розповів про досвід роботи зі шведським форвардом.

Нападник лондонського Тоттенгема Деян Кулушевські розпочав свій досвід виступів у клубі взимку 2022 року з контракту на півтора роки оренди, після завершення якої в "шпор" наявне зобов’язання повноцінно викупити футболіста зі складу туринського Ювентуса.

За цей час 22-річний виконавець устиг відзначитись сімома голами та 15 гольовими передачами в 47 матчах, що водночас є начебто й непоганим показником, проте не таким, на який очікували в столиці Великою Британії.

Щодо можливих причин неповної адаптації гравця в нових умовах розповів його колишній головний тренер Роберто Д’Аверса, який працював із Деяном у складі Парми.

"Я вперше побачив його під час півфіналу чемпіонату Прімавери в молодіжній команді Пармі. Тоді наша команда грала на Тардіні, і я скористався можливістю стежити за ним наживо.

На Деяна вже тоді було багато клубів серед претендентів, наприклад — Кальярі, які вже зробили вагому пропозицію щодо його купівлі. У цьому випадку клуб також відповідав вимогам футболіста, а ми могли скористатись хорошими стосунками, які існували між командами та стосунками з тодішнім спортивним директором Аталанти Сарторі.

Різниця була в тому, що зі мною в Пармі він міг би зіграти в більшій кількості матчів, аніж у інших командах. І в той момент, коли він грав, він вражав усіх.

Будуючи команду, ми поставили його в півзахисту. Але мені потрібен був лівий нападаючий вінгер, який був би інвертованим, і після двох тренувань я зробив на нього ставку. Він ніколи не хотів програвати, навіть на тренуваннях.

Потім він зробив вибір на користь Ювентуса. Сам обрав собі команду й не помилився. Завжди дотримуйтесь своїх інстинктів і свого серця. У Ювентусі він добре почав і також багато грав.

Але в Пармі альтернативи його рівня явно не було, а в Ювентусі майже кожний футболіст — чемпіон. Якщо ви пропустите бодай гру, можливо, у вас не буде можливості зіграти в наступній, тому що є гравці такого ж рівня, як і ви.

У Пармі він також мав можливість рости та робити помилки, тому що він змінював баланс у цьому контексті. Але ми все одно говоримо про гравця високого рівня, який може грати в будь-якій команді і в будь-якій лізі", — заявив італійський фахівець.

У поточному сезоні на рахунку Кулушевські два голи та сім гольових передач у 27 матчах.