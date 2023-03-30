Англія

Німецький форвард прокоментував скромність партнера за Челсі.

У своєму нещодавньому інтерв’ю німецький нападник лондонського Челсі не зміг оминути увагою зразкову поведінку окремих футболістів, із якими перетиналась його спортивна кар’єра.

Зокрема, 23-річний виконавець поділився враженнями від півзахисника "синіх" Нголо Канте, якого в Англії вважають чи не найбільш скромним із сучасних виконавців серед провідних клубів, а також партнера за національною збірною — півзахисника Тоні Крооса.

"Канте повністю заслуговує на все, що має. Існує таке поняття як імідж футболістів — уся розкіш, діаманти й те, і інше. Я зустрічав гравців, які витрачають стільки на речі, що ти думаєш: "Друже, навіщо ти це робиш?!" А є такі гравці, яким байдуже на все це. Я зустрічав різних персонажів.

До останніх, без сумнівів, можна віднести Тоні Крооса та Нголо Канте. Тоні спокійний, стоїть ногами землі, його не хвилюють якісь яскраві речі. Він знає, що життя — це не тільки футбол.

А ось Нголо Канте — інший. У нього той самий телефон 10 років. І ні, цим двом не байдужі машини чи одяг. Просто не можна судити про людей за їхніми витратами. Якщо таке життя робить їх щасливими, мені байдуже.

А інші… Можливо, вони хороші люди десь у глибині душі, вони просто хочуть виглядати круто. Іноді, напевно, це слугує як свого роду захист", — заявив німецький виконавець.

У поточному сезоні Гаверц забив дев’ять м’ячів та віддав одну гольову передачу в 36 матчах.