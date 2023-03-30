Англія

Данець може повернутися до англійської Прем'єр-ліги.

Андреас Крістенсен може продовжити кар'єру в АПЛ, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, інтерес до данця проявляє Ньюкасл.

Крістенсен усім задоволений у Барселоні і не хоче міняти клуб, проте фінансовий феєр-плей змушує каталонській команді думати про скорочення витрат на заробітну плату.

Пропозицію щодо 26-річного футболіста розглянуть, якщо влітку надійде пропозиція на суму понад 50 мільйонів євро.

Цього сезону Крістенсен провів за Барселону 25 матчів у всіх турнірах і зробив одну результативну передачу.