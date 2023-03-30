Трохи менше заробляють Голанд та Де Хеа.
КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES
30 березня 2023, 17:14
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне є найоплачуванішим футболістом АПЛ. Про це пише L'Equipe.
Топ-5 найбільш високооплачуваних гравців англійського чемпіонату виглядає так:
1. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, 425 000 фунтів на тиждень);
2-3. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, 402 250 фунтів);
2-3. Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед, 402 250 фунтів);
4-5. Мохамед Салах (Ліверпуль, 373750 фунтів);
4-5. Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед, 373750 фунтів).
Раніше повідомлялось, що Де Брюйне призначено новим капітаном збірної Бельгії.