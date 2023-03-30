Англія

Трохи менше заробляють Голанд та Де Хеа.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне є найоплачуванішим футболістом АПЛ. Про це пише L'Equipe.

Топ-5 найбільш високооплачуваних гравців англійського чемпіонату виглядає так:

1. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, 425 000 фунтів на тиждень);

2-3. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, 402 250 фунтів);

2-3. Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед, 402 250 фунтів);

4-5. Мохамед Салах (Ліверпуль, 373750 фунтів);

4-5. Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед, 373750 фунтів).

Раніше повідомлялось, що Де Брюйне призначено новим капітаном збірної Бельгії.