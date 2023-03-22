Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

31-річний футболіст виступає за збірну з 2010 року.

Новим капітаном збірної Бельгії перед стартом відбіркового циклу Євро-2024 став півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне. Про це повідомляє прес-служба Королівської бельгійської футбольної асоціації.

31-річний бельгієць змінив вінгера мадридського Реала Едена Азара, який завершив кар'єру в збірній після ЧС-2022 у Катарі.

Віце-капітанами "червоних дияволів" стануть Тібо Куртуа та Ромелу Лукаку.

Де Брюйне дебютував у національній команді у 2010 році. За цей час він провів 97 поєдинків, у яких забив 25 голів та віддав 46 результативних передач.

У найближчих матчах Бельгія зіграє проти Швеції (24 березня) у рамках відбору Євро-2024 та проведе спаринг із Німеччиною (28 березня).