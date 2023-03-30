Англія

Досвідчений фахівець добре знайомий з контекстом чемпіонату.

Брендан Роджерс може очолити Тоттенгем — повідомляє talkSPORT.

Наразі він працює вже довгий період із Лестером та фактично досяг стелі розвитку з клубом.

Результати команди йдуть лише вниз, тому подібний розвиток подій може бути корисним для усіх сторін.

Брендан є досвідченим тренером у Англії, колись він працював також у Свонсі та із Ліверпулем.

Зараз подібний рух є лише на рівні чуток.

Нещодавно клуб залишив Конте.