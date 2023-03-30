Англія

Італієць хоче відпочити від футболу.

Колишній наставник Тоттенгема Антоніо Конте поки не планує повертатись до тренерської діяльності, повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, італійський фахівець має намір зробити річну паузу у своїй тренерській кар'єрі.

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Нагадаємо, напередодні лондонський Тоттенгем вирішив звільнити головного тренера Антоніо Конте зі своєї посади. Під керівництвом італійця команда провела в АПЛ 56 матчів: 32 перемоги, 9 нічиїх, 15 поразок.