Італієць хоче відпочити від футболу.
АНТОНІО КОНТЕ, GETTY IMAGES
30 березня 2023, 15:59
Колишній наставник Тоттенгема Антоніо Конте поки не планує повертатись до тренерської діяльності, повідомляє Tuttosport.
За інформацією джерела, італійський фахівець має намір зробити річну паузу у своїй тренерській кар'єрі.
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Нагадаємо, напередодні лондонський Тоттенгем вирішив звільнити головного тренера Антоніо Конте зі своєї посади. Під керівництвом італійця команда провела в АПЛ 56 матчів: 32 перемоги, 9 нічиїх, 15 поразок.