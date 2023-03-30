Англія

Захисник отримав пошкодження.

Арсенал в рамках поєдинку 29 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Лідс Юнайтед.

Як повідомляє видання Football London, тренерський штаб "канонірів" не зможе розраховувати на Вільяма Саліба.

Стверджується, що французький захисник має проблеми зі спиною, тому не встиг відновитися до матчу чемпіонату.

Нагадаємо, що поєдинок між Арсеналом та Лідс Юнайтед відбудеться у суботу, 1 квітня, о 17:00.