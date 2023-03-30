Англія

Іспанець може повернутись в АПЛ.

Арсенал розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у найближче трансферне вікно, адже Мікель Артета хоче збільшити глибину складу.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, лондонський клуб зацікавлений в підписанні захисника Барселони Еріка Гарсії.

Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський захисник в цьому сезоні зіграв 21 поєдинок, відзначившись голом та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сака незабаром підпише новий контракт із Арсеналом.