Іспанець може повернутись в АПЛ.
Ерік Гарсія, getty images
30 березня 2023, 21:29
Арсенал розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у найближче трансферне вікно, адже Мікель Артета хоче збільшити глибину складу.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, лондонський клуб зацікавлений в підписанні захисника Барселони Еріка Гарсії.
Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський захисник в цьому сезоні зіграв 21 поєдинок, відзначившись голом та двома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сака незабаром підпише новий контракт із Арсеналом.