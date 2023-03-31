Англія

"Сині" можуть викупити контракт англійського форварда за 80 мільйонів євро.

Нападник римської Роми Теммі Абрагам не виключає варіанта з тим, що в майбутньому може повернутися в лондонський Челсі, за який він виступав до переїзду до Італії.

"У футболі ніколи не кажи "ніколи". Зараз я зосереджений на Ромі — інших планів у мене немає. Можливо, я залишуся в Ромі на наступні десять років, а можливо, ні. Ніколи не знаєш", — сказав Абрагам в інтерв'ю для FourFourTwo.

Зазначимо, що лондонський Челсі в угоді з Ромою має пункт про зворотний викуп Теммі Абрагама за 80 мільйонів євро у липні цього року.

Цього сезону англійський форвард провів на клубному рівні 38 поєдинків, у яких він забив 7 голів і віддав 6 результативних передач.