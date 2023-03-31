Англія

Де і коли дивитись центральний поєдинок 29-го туру чемпіонату Німеччини.

У суботу, 1 квітня, в центральному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті зустрінеться з Ліверпулем та намагатиметься скоротити своє відставання в турнірній таблиці від лідера в особі лондонського Арсеналу.

Гра пройде у Манчестері на Етіхад Стедіум. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Де дивитись матч Манчестер Сіті — Ліверпуль

У прямому ефірі матч буде доступний на платформі Setanta Sports. Гру також покаже телеканал Setanta Sports. Його можна знайти на платформі MEGOGO.

У минулому матчі АПЛ між Манчестер Сіті та Ліверпулем, який відбувся у жовтні минулого року, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу команди Юргена Клоппа з рахунком 1:0.