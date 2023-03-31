Англія

Фахівець висловився перед грою з мерсисайдцями.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола перед матчем із Ліверпулем висловився про готовність Ерлінга Голанда та в цілому про майбутню гру.

"Життя — це ризики, і іноді ви повинні прийняти їх. Голанд пройде тести перед Ліверпулем, ще не знаю, чи зіграє він. Ми забили багато голів у цьому сезоні, і він забив неймовірну кількість голів. Але ми завжди забивали багато голів, відколи ми тут.

Клопп? Ми знаємо один одного, ми обидва тренуємо вже багато років. У кожного клубу бувають злети та падіння. Моя думка про Ліверпуль залишається незмінною, незалежно від того, чи виграють вони Лігу чемпіонів, чи переживають злети та падіння. Вони завжди будуть серйозним суперником.

На нас чекає ця гра, а потім складний графік із великою кількістю матчів, але найголовніше, що через багато років ми все ще боремося за титул, і це дуже добре. Перемагати добре, це надає впевненості, але підтримувати впевненість протягом 10 місяців дуже складно", — сказав Гвардіола.

Матч між Манчестер Сіті та Ліверпулем пройде 1 квітня на Етіхаді. Розпочнеться гра о 14:30.