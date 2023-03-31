Англія

Фахівець пішов у негайну відпустку у зв'язку із дискваліфікацією.

Лондонський Тоттенгем офіційно повідомив, що керуючий директор клубу Фабіо Паратічі відсторонений від своєї роботи.

Через санкції, накладені на функціорена від ФІФА, Паратічі йде у відпустку до моменту результатів розгляду його апеляції.

Нагадаємо, що Паратічі був звинувачений за незаконні махінації, які проводились у той час, кооли він займався керуванням Ювентусу. Його дискваліфікували на всі змагання, проте він вирішив подати апеляцію.

У квітні 2023 року розпочнуться слухання щодо апеляції Паратичі проти санкцій FIGC.