Англія

Фахівець відсторонений від тренувань із лондонцями.

Після призначення Томаса Тухеля на посаду головного тренера лондонського Челсі він запросив у свій тренерський штаб Ентоні Баррі, який наразі допомагає Грему Поттеру в Челсі.

Перемовини між клубами наразі ведуться. Баррі відсторонений від тренувань "синіх". Відомо, що Челсі намагається блокувати його перехід через очну зустріч команд у Лізі чемпіонів.

Опасіння в Челсі є, адже Баррі може розповісти про деякі тактичні задуми тренерів Челсі перед протистоянням. Це прокоментував Грем Поттер.

"Клуби зараз ведуть дискусії щодо його ситуації. Тому його зараз немає з нами, я думаю, що це найкраще рішення. Я не знаю скільки це займе часу, я поняття не маю. Це не те, до чого я причетний. Я дуже поважаю Ентоні і те, що він тут зробив.

Він фантастичний тренер, фантастична людина. Такі речі трапляються в житті, у футболі. У нас тут дійсно хороший персонал, який може його замінити. Я завжди казав, що прямої заміни нікому немає, але колектив може вирішити проблему.

Тактичні поради від нього гравцям Баварії? Я майже впевнений, що це те, що клуби обговорюють зі зрозумілих причин", — сказав Поттер.