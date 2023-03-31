Англія

У Ліверпулі залишиться одна команда в АПЛ?

Евертон потрапив у непросту ситуацію в АПЛ. Після 28 зіграних матчів команда Шона Дайча хоч і не йде у зоні вильоту, але не має 100 відсоткової вірогідності, що не опуститься нижче 15 місця. Відставання він Вест Гема, який йде 18 у таблиці, всього лише 2 залікових бали. Проте "ірискам" у жодному разі не можна вилітати у Чемпіоншип.

Справа у тому, що здатність Евертона продовжувати свою діяльність буде поставлена ​​під сумнів у такому випадку. Про це пише The Guardian.

Звіт директорів клубу та аудиторів Crowe UK LLP повідомляє, що збитки клубу складають 44,7 мільйони фунтів ​​за сезон-2021/22. Вони стали набагато менші через те, що Евертон продав декількох футболістів.

"Існує суттєва невизначеність, яка може викликати значні сумніви щодо здатності групи продовжувати безперервну діяльність.

Клуб продовжує покладатися на підтримку свого мажоритарного акціонера Фархада Мошірі, який надав правлінню лист підтримки, підтверджуючи намір надавати постійну фінансову підтримку протягом не менше ніж 12 місяців з дата затвердження фінансової звітності, але це не є юридично обов'язковим зобов'язанням мажоритарного акціонера", - зазначається в аудиторському звіті.

Тобто якщо Фархад Мошірі відмовиться від виконання своїх зобов'язань, а також зменшення прибутку від усіх сфер заробітку, Евертон, який має 145-річну історію, може зникнути з британської карти футбольних клубів.