Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 29-го туру АПЛ, який пройде 1 квітня і розпочнеться о 19:30.

У рамках матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Астон Віллою, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

СУБОТА, 1 КВІТНЯ, 19:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За десять туром до кінця сезону, не рахуючи перенесених матчів у деяких команд, лондонський Челсі продовжує йти на десятому рядку в турнірній таблиці. Вже давно відомо, що керівництво "синіх" перед призначенням не ставило перед Гремом Поттером якогось акценту на необхідність дати хороші результати тут і зараз, направивши багато ресурсів на формування майбутнього кістяка команди молодих виконавців.

Єдине, за що Челсі реально може зачепитися цього сезону, — місця в Лізі конференцій або Лізі Європи, хоча навряд чи це питання є принциповим для клубу. Головне завдання полягає у виступах команди у Лізі чемпіонів, куди "сині" дійшли до чвертьфіналу.

Турнірні завдання Астон Вілли в поточному сезоні АПЛ досить схожі на ті, що й у Челсі. Бірмінгемці намагатимуться зачепитися за єврокубкову зону, поки це буде можливо математично, але якщо підсумкова позиція залишиться в середині турнірної таблиці — це не вважатиметься провалом.

До міжнародної паузи Астон Вілла, як і Челсі, перебувала на підйомі своїх результатів. Команди зараз справді виглядають досить рівними під силу, з огляду на всі чинники. Бірмінгемці небезпечні на контратаках, за рахунок чого навіть могли відібрати очки в Арсеналу. Якщо "леви" реалізують контратакуючий потенціал, то Челсі зустрінеться з щільною обороною.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,67, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 5,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Кепа — Фофана, Кулібалі, Бадьяшиль — Джеймс, Енцо, Ковачич, Чілвелл — Гаверц, Феліш, Мудрик

Астон Вілла: Емі Мартінес — Янг, Конса, Мінгз, Дінь — Макгінн, Дуглас Луїс, Буендія — Бейлі, Воткінс, Ремзі

Не зіграють: Броя, Тіаго Сілва — Стір, Кеш

Під питанням: Гаверц, Фофана, Джеймс, Аспілікуета, Маунт, Менді, Стерлінг, Обамеянг — Камара, Коутіньо, Дендонкер

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