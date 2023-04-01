Англія

Керманич Арсенала дав пораду власному футболісту.

Напередодні домашнього матчу в рамках 29 туру англійської Прем’єр-ліги проти Лідса головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета присвятив частину предматчевого інтерв’ю нападнику своєї команди Букайо Саці.

"Йому доведеться мати справу з очікуваннями від ЗМІ, увага яких прикута до нього на футбольному полі. Коли ви хочете виконати таку роль у команді, як та, яку він виконує зараз, ви повинні бути здатними подолати цей момент.

Тож йому не потрібно читати занадто багато преси, не слухати занадто багато коментарів, а просто зосередитись на тому, що йому потрібно робити щодня. Проте, на випадок чого, у мене завжди є палиця напоготові.

Те, як він розмовляє з людьми, як він поводиться у суспільстві, як він ставиться до інших — це те, на чому він вихований. Проте Букайо ще багато чого потрібно покращити в собі, і разом із тим є багато речей, які потрібно підтримувати в належному стані", — заявив іспанський фахівець.

Матч Арсенал — Лідс відбудеться 1 квітня, о 17:00.