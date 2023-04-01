Англія

Керманич Брайтона розповів про власне ставлення до гри.

Напередодні домашнього матчу в рамках двадцять дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги проти Брентфорда головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі розповів про власну філософію футболу.

"Насолоджуватись футболом, а не вигравати чи програвати. Перемога чи поразка — це лише випадкові речі, тоді як отримання насолоди від своєї роботи — це моя мрія. Це дійсно станом на сьогодні і, я сподіваюсь, так буде й у майбутньому.

Я вірю у власні сили, із трофеями чи без них. Ви можете виграти трофей не через високу якість тренера, а тільки через високу якість гравців. Я можу допомогти моїм гравцям змінити менталітет, стиль гри, їхнє ставлення до футболу, але тренери не виграють матчі.

Досвід роботи в Сассуоло був моїм останнім повноцінним роком за три сезони. Це було взагалі інакше відчуття. Наразі ж триває мій перший рік у новій країні з новими гравцями. Мені довелося вдосконалювати багато речей у собі: англійську, знання Прем'єр-ліги, гравців, тренерів, тощо.

Це дві різні ситуації, але я вважаю, що досі Брайтон заслуговує на потрапляння до єврокубків. Побачимо, як воно буде надалі, але ми будемо боротись за досягнення нашої мети та справдження наших мрій", — заявив італійський фахівець.

Матч Брайтон — Брентфорд відбудеться 1 квітня, о 17:00.