Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Манчестер Сіті та Ліверпуль зіграють у рамках двадцять дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на Етіхад Стедіум.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Бернлі (6:0), залучив до стартового складу Стоунза та Аке на фланги захисту, тоді як Аканджі з'явиться в центрі оборони, а Альварес зіграє на лівому фланзі атаки.

Юрген Клопп, на тлі поразки від мадридського Реала (0:1), вирішив використати в стартовому складі Гендерсона в центрі поля, тоді як Гакпо очолить атаку, а Елліотт зіграє ліворуч від нього.

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке — де Брюйне, Гюндоган, Родрі — Марез, Гріліш, Альварес.

Запасні: Ортега, Вокер, Філліпс, Ляпорт, Б. Сілва, Гомес, Перроне, Палмер, Льюїс.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Жота, Фабіньо, Гендерсон — Салах, Гакпо, Елліотт.

Запасні: Келлегер, Гомес, Мілнер, Фірміно, Окслейд-Чемберлен, Цимікас, Нуньєс, Артур, Матіп.



Гра Манчестер Сіті — Ліверпуль почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.