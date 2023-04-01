Англія

Завершилися чергові поєдинки 29 туру чемпіонату Англії-2022/23.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес у першому матчі після повернення Роя Годжсона на посаду головного тренера приймав на своєму полі Лестер.

Здавалося, що поєдинок завершиться внічию, але у компенсований до другого тайму час господарі поля зуміли вирвати три очки в актив у "лисиць".

Цікаво, що ця перемога стала для Крістал Пелес першою у 2023 році.

Крістал Пелес – Лестер Сіті 2:1

Голи: Іверсен 59 (авт.), Матета 90+4 – Перейра 56

Крістал Пелес: Гуаїта – Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл– Езе, Дукуре, Шлупп (Г'юз 81) – Олісе, Едуар (Матета 86), Заха (Аю 45+1)

Лестер Сіті: Іверсен – Кастань, Суттар, Фас, Крістіансен (Томас 60) — Дьюсбері-Нолл, Ндіді – Барнс, Маддісон, Тете (Перейра 46) – Дака (Іхеаначо 72)

Попередження: Езе, Гуехі, Матета – Крістіансен, Суттар, Дьюсберрі-Голл, Ндіді

У паралельному матчі Борнмут зміг вельми несподівано обіграти Фулгем, забивши два м'ячі у другому таймі.

Український захисник Ілля Забарний опинився у заявці "вишень", але на полі не з'явився.

Борнмут – Фулгем 2:1

Голи: Таверньє 50, Соланке 79 – Перейра 16

Борнмут: Нету – Сміт, Стівенс, Сенесі, Келлі – Уттара (Крісті 46), Ротвелл (Траоре 72), Лерма, Ентоні (Таверньє 46) – Біллінг – Соланке (Семеньо 90)

Фулгем: Лено – Робінсон, Рім, Діоп, Тете (Соареш 82) – Палінья (Вілсон 88), Гаррісон Рід (Кейрні 68) – Соломон, Перейра (Лукіч 82), Декордова-Рід (Джеймс 69) – Вінісіус.

Попередження: Лерма – Перейра, Кейрні, Робінсон

Брайтон і Брентфорд влаштували в очному протистоянні гольову стрілянину, забивши у ворота один одного по три м'ячі.

Брайтон – Брентфорд 3:3

Голи: Мітома 21, Велбек 28, Мак Аллістер 90 (пен.) – Янссон 10, Тоуні 22, Піннок 49

Брайтон: Стіл – Велтман (Енсізо 72), Данк, Колвілл, Еступіньян (Буонанотте 83) – Гросс, Кайседо – Марч, Мак Аллістер, Мітома – Велбек (Ундав 83)

Брентфорд: Райя – Генрі, Мі, Янссон, Піннок, Хікі – Дамсгор (Дасілва 74), Нергор, Йенсен (Годдос 85) – Мбемо (Вісса 79), Тоуні

Попередження: Мак Алллістер – Гікі

Ноттінгем Форест і Вулвергемптон, що входять до числа борців за виживання, у очній зустрічі переможця не визначили.

Ноттінгем Форест – Вулвергемптон 1:1

Голи: Джонсон 38 – Поденсе 83

Ноттінгем Форест: Навас – Вільямс, Феліпе, Ньякате, Тоффоло (Лоді 61) – Фройлер, Данілу (Авонійї 86), Мангаля (Куяте 86) – Ґіббз-Вайт, Денніс (Воррелл 67) – Джонсон

Вулвергемптон: Са – Гомеш, Кілман, Доусон (Буено 65), Семеду – Леміна (Сарабія 46), Невеш – Нунеш, Моутінью (Поденсе 46), Траоре (Коста 65) – Кунья (Нету 81)

Попередження: Фройлер, Джонсон, Тоффоло – Невеш, Моутінью, Семеду, Сарабія, Гомеш