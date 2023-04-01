Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Грем Поттер — про матч проти Астон Вілли, під час якого "сині" поступилися вілланам.

"Найважливіше число – те, яке виявилося не на нашу користь. Потрібно додавати.

Гравці віддали всі сили, брали на себе відповідальність, намагалися, часто входили до штрафного майданчика, били, атакували. Але перший пропущений гол був дуже поганим і після нього з'явилися емоції.

Ми були розчаровані, що рахунок став 0:1, але гравці відреагували здорово. Другий гол теж приніс розчарування, бо ми добре розпочали другий тайм.

Якщо подивитись будь-які статистичні показники, крім головного, видно багато хорошого. Але результат хорошим не відчувається", — наводить слова Поттера BBC.

У наступному турі Челсі зіграє проти Ліверпуля 4 квітня о 22:00.