Англія

Лондонський клуб на своєму полі програв вілланам.

У рамках 29 туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Астон Віллу.

Підопічні Грема Поттер мали непогані моменти, а також багато контролювали м'яч, проте забити у ворота Мартінеса так і не зуміли.

На 18-й хвилині гри Воткінс вийшов віч-на-віч з Кепою, без проблем перекинувши іспанського голкіпера.

На 56-й хвилині гри МакГінн дальнім ударом не залишив шансів ексгравцю Атлетіка.

Щодо українця Михайла Мудрика, то він мав два моменти: відібрав м'яч у Камари в районі штрафного майданчика, але не зумів переграти Мартінеса.

Також Ковачич вивів Мудрика віч-на-віч з воротарем, але українець пробив надто слабо і м'яч забрав у руки Мартінес. На 58-й хвилині гри українця замінив Мадуеке.

Челсі — Астон Вілла 0:2

Голи: Воткінс, 18, Макгінн, 56.

Челсі: Аррісабалага – Джеймс, Кулібалі, Кукурелья (Пулішич, 80) – Лофтус-Чік (Канте, 57), Енцо, Ковачич (Галлагер, 80), Чілвелл – Гаверц, Мудрик (Мадуеке, 57) – Феліш.

Астон Вілла: Мартінес – Янг, Конса, Мінгз, Морено (Дінь, 89) – МакГінн, Камара (Чеймберс, 46), Луїс (Дендонкер, 87), Ремзі – Буендія (Бейлі, 76), Воткінс.

Попередження: Ковачич, Чілвелл, Фернандес – Камара, Чеймберс, Дінь.