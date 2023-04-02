Англія

Проте для цього потрібно дочекатись завершення його чинного контракту.

Під час попередньої зимової трансферної кампанії головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне дуже хотів підсилити склад власної команди турецьким центральним захисником англійського Лестера Чагларом Сьюнджю.

Однак, незважаючи на тривалі переговори та наявність домовленості між сторонами, переходу не дав статись фінансовий фейр-плей.

Проте, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Атлетіко жодним чином не переглянув свою позицію з приводу 26-річного виконавця — трансферу бути, нехай уже й після завершення поточної кампанії.

Для цього мадридський клуб задовільнить одна проста вимога — чинний контракт Сьоюнджю з Лестером має добігти до свого завершення у відповідні строки наприкінці сезону, після чого футболіст отримає статус вільного агента.

У поточному сезоні Чаглар зіграв усього чотири матчі через пошкодження коліна та початок депресії після невдалої спроби залишити клуб.