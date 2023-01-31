Іспанія

Очікується, що турецький центрбек приєднається до "матрацників" влітку 2023 року.

Центральний захисник Лестер Сіті Чаглар Сьоюнджю не зможе перейти до мадридського Атлетіко до закриття зимового трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "матрацники" не зможуть оформити трансфер 26-річного турка взимку, оскільки не зможуть вписатися до правил фінансового фейр-плей.

Очікується, що переїзд Сьюнджю в Атлетико відбудеться наприкінці поточного сезону, коли контракт гравця з Лестером підійде до свого завершення.

У нинішній кампанії Чаглар Сьоюнджю провів лише три матчі на клубному рівні (252 хвилини), у яких він не відзначився жодною результативною дією.