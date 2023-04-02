Англія

Відомий футболіст висловився про кризу у грі українця.

Колишній нападник лондонського Челсі та збірної Нідерландів Джиммі Гассельбайнк висловився щодо гри українського вінгера "синіх" Михайла Мудрика.

Відзначимо, що 1 квітня Челсі поступився Астон Віллі в АПЛ з рахунком 0:2, а Мудрик не використав свої гольові моменти.

"Мудрик ще не готовий. У нього великий потенціал. Він коштував багато грошей, але провів в Англії лише кілька місяців. Йому потрібно працювати над реалізацією і потрібен час. Він молодий гравець.

Ви прийняли рішення купувати молодих гравців, але ви повинні дати їм час. Вони будуть робити помилки. Вони не будуть кращими прямо зараз. Поттер — це людина, яку ви хотіли. Ви повинні триматися його", — сказав Гассельбайнк.

Відзначимо, що Мудрик отримав одні з найгірших оцінок за матч з Астон Віллою від статистичних порталів.