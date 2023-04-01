Статистичні портали WhoScored, SofaScore та FotMob оцінили гру українця у минулому матчі АПЛ.
Михайло Мудрик, getty images
01 квітня 2023, 23:10
У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на своєму полі зазнав поразки від Астон Вілли, пропустивши у свої ворота два "сухі" м'ячі.
У цьому протистоянні взяв участь український нападник "синіх" Михайло Мудрик, який вийшов на поле у стартовому складі своєї команди, не зміг реалізувати дві реальні можливості забити та був замінений на 57-й хвилині зустрічі.
Статистичний портал WhoScored поставив 22-річному українцеві одну з найнижчих оцінок серед усіх гравців за проведений час на полі – 6,0.
Портал SofaScore і зовсім визнав Мудрика найгіршим гравцем зустрічі, поставивши йому оцінку 5,8.
Що стосується порталу FotMob, то вони оцінили гру Михайла Мудрика у доволі невисокий бал 6,1.
Дивитися відео голів та огляд матчу Челсі — Астон Вілла ви можете на Football.ua.