Англія

Статистичні портали WhoScored, SofaScore та FotMob оцінили гру українця у минулому матчі АПЛ.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на своєму полі зазнав поразки від Астон Вілли, пропустивши у свої ворота два "сухі" м'ячі.

У цьому протистоянні взяв участь український нападник "синіх" Михайло Мудрик, який вийшов на поле у стартовому складі своєї команди, не зміг реалізувати дві реальні можливості забити та був замінений на 57-й хвилині зустрічі.

Статистичний портал WhoScored поставив 22-річному українцеві одну з найнижчих оцінок серед усіх гравців за проведений час на полі – 6,0.

Портал SofaScore і зовсім визнав Мудрика найгіршим гравцем зустрічі, поставивши йому оцінку 5,8.

Що стосується порталу FotMob, то вони оцінили гру Михайла Мудрика у доволі невисокий бал 6,1.

Дивитися відео голів та огляд матчу Челсі — Астон Вілла ви можете на Football.ua.