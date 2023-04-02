Англія

Футболістом досі цікавляться "червоні дияволи".

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш, який виступає на правах оренди за Челсі, може змінити клуб в Англії.

Нещодавно португальский журналіст Педру Алмейда розповідав, що Феліш повідомив Атлетіко, що не збирається повертатись у Мадрид. Але і в Челсі він може не залишитись, адже до нього проявляє інтерес Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" стежать за прогресом португальця і, зважаючи на усі зовнішні фактори, сподіваються, що Атлетіко буде готово влітку укласти вигідну угоду.

В МЮ вважають, що Феліш — той футболіст, який підійшов би Еріку тен Гагу для будування нового проєкту клубу.