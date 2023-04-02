Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 2 квітня 2023 року, 16:00.

У рамках 29 туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем здобув мінімальну перемогу над Саутгемптоном.

Автором єдиного гола у цьому протистоянні став захисник Агерд, який і приніс до активу "молотобійців" три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — Саутгемптон в 29 турі англійськох Прем'єр-ліги-2022/23:

Вест Гем — Саутгемптон 1:0

Гол: Агерд, 25.

Вест Гем: Фабіанські — Емерсон (Крессвелл, 88), Агерд, Зума, Керер — Райс — Бенрахма, Пакета (Форнальс, 88), Соучек (Даунс, 68), Боуен — Інгз (Антоніо, 65).

Саутгемптон: Базуну — Перро, Чалета-Цар, Беднарек, Вокер-Пітерс — Ельюнуссі (Сулемана, 54), Лавія, Ворд-Праус, С. Армстронг (Мейтленд-Найлз, 72) — Мара (Алькарас, 54), Волкотт (Онуачу, 72).

Попередження: Чалета-Цар, Беднарек.