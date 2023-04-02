Англія

Команда Девіда Моєса вибралася із зони вильоту, на відміну від "святих".

У матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем на своєму полі переміг Саутгемптон з рахунком 1:0.

Важливу перемогу команді Девіда Моєса приніс єдиний забитий м'яч у виконанні марокканського захисника Наефа Агерда, який відзначився результативним ударом у середині першого тайму.

Після 27 ігор "молотобійці" набрали 27 очок та вибралися із зони вильоту, піднявшись на 14 місце в АПЛ, а у "святих" — 23 бали після 29 ігор та останній рядок. До рятівного 17 місця – три очки.

Вест Гем — Саутгемптон 1:0

Гол: Агерд, 25.

Вест Гем: Фабіанські — Емерсон (Крессвелл, 88), Агерд, Зума, Керер — Райс — Бенрахма, Пакета (Форнальс, 88), Соучек (Даунс, 68), Боуен — Інгз (Антоніо, 65).

Саутгемптон: Базуну — Перро, Чалета-Цар, Беднарек, Вокер-Пітерс — Ельюнуссі (Сулемана, 54), Лавія, Ворд-Праус, С. Армстронг (Мейтленд-Найлз, 72) — Мара (Алькарас, 54), Волкотт (Онуачу, 72).

Попередження: Чалета-Цар, Беднарек.