Англія

Бруно Сальтор очолить команду як тимчасовий керманич.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Грема Поттера з посади головного тренера першої команди.

Англійський фахівець залишив лондонський клуб після того, як восени минулого року прийшов сюди із Брайтона після звільнення Томаса Тухеля.

Поттер погодився співпрацювати з Челсі, щоб забезпечити "плавний перехід", допоки не прийде новий головний тренер. Команду тимчасово очолив Бруно Сальтор.

"Від імені всіх у клубі ми хочемо щиро подякувати Грему за його внесок у Челсі. Ми дуже поважаємо Грема як тренера і як людину. Він завжди поводився з професіоналізмом і сумлінністю, і ми всі розчаровані таким результатом.

Разом із нашими неймовірними вболівальниками ми всі будемо підтримувати Бруно та команду, оскільки зосередимося на решті сезону. У нас залишилося 10 ігор Прем'єр-ліги і попереду чвертьфінал Ліги чемпіонів. Ми докладемо всіх зусиль і відданості кожній із цих ігор, щоб ми могли завершити сезон на висоті", — сказано в заяві співвласника Челсі Тодда Боелі.

Після 28 турів лондонський Челсі посідає 11-е місце у турнірній таблиці АПЛ, але при цьому продовжує участь у плей-оф Ліги чемпіонів.