Англія

Кандидатура молодого німецького фахівця обговорювалася у керівництві "синіх".

Напередодні лондонський Челсі офіційно оголосив, що Грем Поттер відтепер більше не буде головним тренером першої команди, яку тимчасово очолить Бруно Сальтор.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Юлін Нагельсманн, якого несподівано відправили у відставку з мюнхенської Баварії наприкінці березня цього року, є головним кандидатом, щоб стати новим керманичем Челсі.

Кандидатура молодого німецького фахівця обговорювалася вчора, 2 квітня, під час дискусій керівництва лондонського клубу, яке вважає Юліана талановитим тренером.

Переговори всередині клубу продовжуються, щоб ухвалити найкраще рішення.