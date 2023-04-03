Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 29-го туру АПЛ, який пройде 3 квітня і розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Евертоном та Тоттенгемом, яке пройде на стадіоні Гудісон Парк.

ПОНЕДІЛОК, 3 КВІТНЯ, 22:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Евертон після зміни тренерського штабу продовжує перебувати у списку команд, які борються за збереження прописки у вищому дивізіоні Англії. У глобальному плані становище підопічних Шона Дайча у турнірній таблиці не сильно змінилося, але до міжнародної паузи команда перебувала у непоганій формі.

"Іриски" не знають поразок у трьох поєдинках поспіль, причому мерсисайдці змогли зіграти внічию не лише з кризовим Челсі та Ноттінгемом, який також боротиметься за виживання, а й здобув перемогу над дуже міцним Брентфордом, який заглядається на єврокубкову зону.

Щодо Тоттенгема, то за підсумками останнього поєдинку з Саутгемптоном перед початком міжнародної паузи "шпори" звільнили Антоніо Конте з посади головного тренера першої команди. Причиною стало вельми емоційне інтерв'ю італійського фахівця після чергової втраченої перемоги в останні хвилини зустрічі. Нового керманича керівництво Тоттенгема поки так і не знайшло, так ще й спортивний директор клубу Фабіо Паратічі отримав від ФІФА відсторонення від будь-якої футбольної діяльності.

Майбутнє Тоттенгема поки що досить непросто прогнозувати, але варто визнати, що з урахуванням усіх факторів клуб із Північного Лондона зараз не бачиться як фаворит на потрапляння до зони Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Не можна і виключати протилежний варіант з тим, що звільнення Конте цілком може мати на команду позитивний вплив.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є "шпори". Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,17, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 3,55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Евертон: Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Годфрі — Івобі, Дукуре, Гує, Онана, Макніл — Грей

Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Ленгле — Порро, Скіпп, Гейб'єрг, Перішич — Кулушевскі, Кейн, Сон

Не зіграють: Таунсенд — Біссума, Бентанкур, Емерсон, Девіс

Під питанням: Калверт-Льюїн — Перішич, Льоріс, Сессеньйон, Рішарлісон

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