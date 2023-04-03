Англія

"Лиси" планують дізнатися про плани англійського фахівця.

Лестер Сіті виявляє інтерес до Грема Поттера, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, спочатку "лисиці" хочуть провести переговори з англійцем, щоб дізнатися про його плани на майбутнє.

Лестер розглядає кандидатуру Поттера, і він є фаворитом на те, щоб очолити команду.

Нагадаємо, що практично одночасно Лестер звільнив Брендана Роджерса, а Челсі — Грема Поттера.

Цього сезону Лестер займається 19 місце в англійській Прем'єр-лізі.