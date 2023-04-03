"Лиси" планують дізнатися про плани англійського фахівця.
ГРЕМ ПОТТЕР, GETTY IMAGES
03 квітня 2023, 16:39
Лестер Сіті виявляє інтерес до Грема Поттера, повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, спочатку "лисиці" хочуть провести переговори з англійцем, щоб дізнатися про його плани на майбутнє.
Лестер розглядає кандидатуру Поттера, і він є фаворитом на те, щоб очолити команду.
Нагадаємо, що практично одночасно Лестер звільнив Брендана Роджерса, а Челсі — Грема Поттера.
Цього сезону Лестер займається 19 місце в англійській Прем'єр-лізі.