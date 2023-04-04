Англія

Англійський фулбек — про новий контракт з "червоними дияволами".

Напередодні стало відомо, що лівий захисник Люк Шоу продовжив контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2027 року.

27-річний англієць поділився емоціями від підписання нової угоди з "червоними дияволами".

"Дев'ять років тому я підписав контракт з цим дивовижним клубом, і я радий продовжити своє перебування тут. Я надзвичайно виріс з тих пір, як прийшов до Манчестера багато років тому, і як людина, і як гравець. Я знаю, що потрібно, щоб досягти успіху в такому клубі.

Ми на початку нашого шляху під керівництвом нового тренера та його тренерського штабу. Ми вже досягли успіху в цьому сезоні, але хочемо набагато більшого. Тут є чудова можливість створити щось особливе, і я віддам усе, щоб стати частиною цього", — цитує слова Люка Шоу офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Люк Шоу перейшов у Манчестер Юнайтед із Саутгемптона влітку 2014 року за 37,5 мільйона євро.

З того моменту англійський фулбек провів у футболці манкуніанців 249 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 4 голи та віддав 28 результативних передач.

Серед трофеїв у Манчестер Юнайтед Шоу виграв Лігу Європи, двічі – Кубок англійської ліги та один раз Суперкубок Англії.