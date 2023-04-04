Англія

Англієць відзначився голом у грі проти Евертона.

Гаррі Кейн набрав 250 очок за системою "гол+пас" в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє Squawka.

29-річний футболіст забив гол у матчі 29-го матчу туру АПЛ проти Евертона (1:1).

Таким чином, Кейн записав на свій рахунок 250 очок у чемпіонаті Англії з урахуванням голів та результативних передач. Гаррі забив 205 м'ячів і зробив 45 гольових передач у 311 проведених іграх у лізі.

П'ять футболістів мають у своєму активі більше очок, ніж Кейн, в історії АПЛ: Енді Коул (260), Райан Гіггз (271), Френк Лемпард (279), Уейн Руні (311) та Алан Ширер (324).