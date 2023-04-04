Англія

"Червоні" розлучаться з кількома півзахисниками.

Влітку Ліверпуль залишать кілька футболістів, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, Ліверпуль на правах вільних агентів залишать півзахисники Набі Кейта та Алекс Окслейд-Чемберлен. Рішення про це було ухвалено ще у листопаді.

Крім того, з Ліверпуля піде Артур, орендований у Ювентуса.

Нагадаємо, що Кейта виступає за Ліверпуль із 2018 року, Окслейд-Чемберлен – із 2017-го. Вони провели по 13 матчів за команду цього сезону.