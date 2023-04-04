Англія

Іспанський фахівець може замінити Грема Поттера.

Колишній головний тренер Барселони та збірної Іспанії Луїс Енріке веде переговори з Челсі, повідомляє Diario AS.

Інтерес до Енріке приписують і Тоттенгему, але переговори зі "шпорами" не просунулися так, як із Челсі.

Нещодавно іспанський фахівець заявив, що йому було б цікаво попрацювати в Англії, але при цьому тренер хоче працювати в клубі, де матиме хороші шанси на трофеї.

Раніше повідомлялося, що Юліан Нагельсманн — фаворит на те, щоб очолити Челсі.